Giulia De Lellis su Instagram ha deciso di mostrarsi senza filtri per far vedere alle proprie follower i brufoli al grido di “non sono perfetta come credete, in passato ho sofferto di una bruttissima acne”.

Dopo aver realizzato un semplice tutorial per fare un ELAiner (Giulia non riesce a pronunciare la parola inglese eye), l’influencer ha deciso di realizzare un paio di storie su Instagram senza nessun filtro, per mostrarsi al naturale.

“Come sapete non sono stata bene durante questa Fashion Week e – per via di antibiotico e cortisone – ho una pelle assurda. Voi continuate a dirmi che sono fantastica e che non è vero niente, ma ve l’ho detto tante volte: è merito dei filtri! Non pensate che io abbia una pelle perfetta. Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri. Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima».

E se volete vedere Giulia De Lellis al naturale, premete play: