La Mostra del Cinema di Venezia è stata presa d’assalto da decine di influencer e personaggi dei reality, compresa Giulia De Lellis. La vulcanologa è stata tra le più fotografate, ma pare che qualcosa si andato storto prima del suo ingresso.

Stando a quello che riporta Novella 2000 pare che Giuliona si sia infastidita per la troppa attesa. Sembra che prima di lei siano state fatte sfilare sul tappeto rosso alcune star internazionali.

“Giulia De Lellis era con Andrea Iannone alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. La ragazza è apparsa parecchio stizzita perché ha dovuto aspettare un bel po’ per passeggiare sul red carpet. Il motivo? Diversi sponsor e star internazionali sono arrivate nel suo stesso momento e a loro è stata data la precedenza”.

Mi pare strano che la De Lellis si sia stizzita perché qualcuno ha dato la precedenza ai divi hollywoodiani (com’è giusto che sia).

C’è solo una spiegazione, magari non avrà riconosciuto Timothée Chalamet e Meryl Streep e avrà detto: “Ma questa tizia del Trono Over e il campioncino di Caduta Libera li fanno passare prima di me? Ma ci rendiamo conto raga? Adesso faccio una storia e avviso le bimbe, che loro sanno cosa fare“.