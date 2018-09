Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di esportare la propria ignoranza in ambito musicale anche su Instagram dove ha scambiato un singolo famosissimo di Ed Sheeran, Lego House, per un brano di Rupert Grint, il “roscio de Harry Potter”.

La Vulcanologa è però in qualche modo “giustificata”, dato che nel video di Lego House, Ed Sheeran ha chiamato proprio Rupert Grint nei panni del protagonista.

“Ragazzi io sciocciata che il roscio di Harry Potter che fa il cantante e questa canzone è la sua, eddai mò ditemi che lo sapevate tutti“.

Ehm…