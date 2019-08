Il 17 settembre in tutte le librerie uscirà la prima fatica letteraria di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.



“Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo davvero. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Tremo. Non parlo. Non piango”.

Ieri la nostra vulcanologa, storica ed esperta di studi gender preferita, ha condiviso con noi un piccolo estratto dal suo libro. La De Lellis ci ha fatto sapere come ha reagito quando ha scoperto didi aver subito un tradimento.

Mi immagino Giuliona che reagisce alle corna come quando Sarah Kennedy ha scoperto che Fotianna le aveva rubato i famosi 18 milioni di dollari.



Giulia aveva confermato di avere le corna già l’anno scorso attraverso una storia su Instagram: “Le corna fanno dimagrire #BestDieta 2018“.

“«Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare», dice a “Spy” Andrea Damante. Dopo aver svelato per primo la passione esplosa tra Giulia De Lellis e il pilota Andrea Iannone e la conseguente rottura della influencer con Damante, “Spy” ha voluto sentire il dj 29enne, tradito e abbandonato, che racconta la sua versione dei fatti. «Giulia mi ha lasciato. C’è solo grande amarezza e dispiacere», confessa lui. «Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe». “