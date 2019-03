Giulia De Lellis, archiviata la relazione con Irama, è tornata fra le braccia di Andrea Damante, l’ex fidanzato che l’ha tradita (come lei stessa ha ammesso) e poco fa su Instagram ha “risposto” per la prima volta ad una “domanda” su lui.

L’ex gieffino è infatti riuscito a riconquistarla dopo aver versato lacrime di coccodrillo:

“L’ultima volta che ho pianto sul serio è stata per Giulia. Quando è finita la mia storia con lei. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. La cosa che rimpiango di non aver detto a qualcuno? Forse un “ti amo” avrebbe cambiato la mia vita. L’amore per me è tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato. Il sess0? Direi che forse è la parte più importante dell’amore. – ha detto Andrea Damante – Adesso però sono single. Mi accorgo che la mia partner è unica quando sto con lei mi sento al sicuro. Poi se è amore vero non si brucia, ma cresce sempre di più”.

Il ritorno di fiamma fra Damante e la De Lellis è stato confermato dal settimanale Chi, che li ha immortalati insieme in atteggiamenti intimi.

Alla richiesta di parlare di Andrea Damante, Giulia De Lellis su Instagram ha risposto: “Troppo forte il Dama!“, mentre su Irama ha fatto un passo indietro: “Perché non parlo di lui? Perché ci sono cose che è giusto che restino mie, nostre. Perché ci rispettiamo, perché siamo persone prima di essere personaggi ed a volte la curiosità vi fa dimenticare questo“.

Insomma, del perché sia finita con Irama non lo sapremo mai. Come probabilmente non sapremo mai come mai ha deciso di perdonare Damante che aveva giurato di rivedere l’anno del mai.