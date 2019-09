Ieri a Verissimo Giulia De Lellis ha replicato alle critiche di Andrea Damante sul libro ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto‘.

“Lui non è contento del libro ed è dispiaciuto? Dice che non ho scritto io il libero e infatti l’ho dichiarato. L’ho scritto con una scrittrice Stella, che ho adorato. La ringrazio perché è stata brava ad aiutarmi a raccontare la mia storia. La nostra storia non l’ho interrotta, rovinata, sporcata e rinnegata io. Altrimenti non sarei stata qui e non avrei scritto il libro. Lui è libero di dire il suo pensiero, lo rispetto. Lui conosce meglio di tutti noi il contenuto di quel libro. Devo vergognarmi io a raccontare la mia storia, oppure deve farsi problemi chi l’ha rovinata?”

Damante poco dopo la fine della trasmissione ha risposto ad un follower che gli ha chiesto della Playstation rotta dalla vulcanologa.

Se il mondo fosse un luogo giusto ci ritroveremmo Giuliona e Andrea a…



“Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. – ha dichiarato Andrea Damante – Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.