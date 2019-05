Questa mattina è uscito in edicola il settimanale Spy che riporta al suo interno una notizia sconvolgente: Giulia De Lellis ha scritto un libro.

Ok, no, la notizia in realtà è che il libro scritto da Giulia De Lellis (che sarebbe dovuto uscire in questi giorni) è stato posticipato a causa del capitolo dedicato ad Andrea Damante, ma io sono ancora sconvolto dal primo fatto.

La vulcanologa che ha ancora problemi con le H nel verbo avere e che proprio ieri ha usato il verbo ‘svagare’ al posto di ‘divagare’ in due post futuristici degni di Selvaggia Roma, ha infatti preso carta e penna e scritto un libro sulla sua vita.

Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Andrea Damante, qualche linea di costumi e moltissimi verbi sbagliati.

Ecco cosa ha scritto il magazine di Alfonso Signorini:

“Giulia De Lellis avrebbe dovuto lanciare il suo libro in questi giorni, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di posticipare l’uscita. Pare che ci sia da rivedere il capito legato a Andrea Damante. I rumors raccontano infatti di un riavvicinamento al cantante Irama”.

Ma ora ritorniamo alla notizia principale: GIULIA DE LELLIS (che crede che l’Egitto sia una città, che ‘benvenuto’ si scriva staccato e ‘buon compleanno’ con una N sola) HA SCRITTO UN LIBRO.

Se fossi Tina Cipollari uscirei dallo studio per volare nell’iperspazio.