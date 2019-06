Giulia De Lellis da un po’ di tempo sta uscendo con Fabrizio Corona Andrea Iannone e proprio questa settimana il magazine Chi di Alfonso Signorini ha sorpreso l’ex gieffina ed il motociclista scambiarsi tenere effusioni a bordo piscina. Foto che sarebbero state scattate “a casa loro” e che avrebbero molto infastidito sia la De Lellis che la sua famiglia.



“Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine . Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo . Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps :Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tet*e al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo . lo faccio sempre prima di voi, sempre!”