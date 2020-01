Le piacciono i bambini e vorrebbe diventare mamma. Giulia De Lellis, ospite di Verissimo, in un’intervista esclusiva rivela i suoi sogni. “Non subito, ma tra un anno o due” dice la 24enne. “Sarebbe una madre perfetta” le aveva detto il suo ex Andrea Damante con cui è rimasta in buoni rapporti, nonostante la rottura da cui era nato il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, edito da Mondadori. “Nella mia vita, però, adesso c’è un’altra persona” dice l’influencer. Ora infatti ha un nuovo compagno, il motociclista Andrea Iannone, ex di Belén Rodriguez. “Stiamo bene insieme, ci completiamo” mostrandosi finalmente felice.

Fonte