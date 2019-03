Marzo è appena iniziato e sono già esplose due bombe su due coppie mariane molto amate dal pubblico: Giulia De Lellis ed Irama e Biondo ed Emma Muscat.

I quattro – secondo gli ultimi gossip – sarebbero tornati di nuovo single, ma andiamo con ordine.

I primi ad insinuare il dubbio su un’ipotetica rottura fra Giulia De Lellis ed Irama è stato il portale SpySee che ha scritto: “Giulia De Lellis e Irama: è finita? In esclusiva siamo in grado di rivelarvi che la coppia parrebbe essersi lasciata. Al momento non ci è dato sapere se la loro sarà una scelta definitiva o solo un momento di crisi passeggera“.

La notizia sembrerebbe essere stata confermata anche dal Vicolo Delle News che ha sottolineato come qualche sera fa i due – entrambi a Milano per lavoro – hanno passato la serata divisi ed il cantante avrebbe iniziato a seguire su Instagram la modella Victoria Stella Doritou, che ha addirittura ricambiato il follow.

Anche Biondo ed Emma Muscat dovrebbero essersi lasciati ed a confermarlo (oltre il fatto che hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram) potrebbe essere stata involontariamente Maria De Filippi che – durante le registrazioni di Amici in cui il rapper era ospite – avrebbe detto “non ne vuoi parlare quindi non lo faremo”.