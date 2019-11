Giulia De Lellis è entrata in una libreria…



…e non per promuovere il suo libro…



Qui siamo chiaramente davanti ad un caso di possessione. Esci da questo corpo brutto demone acculturato!

La nostra vulcanologa (adesso anche scrittrice) ieri ha pubblicato una serie di stories in cui ha raccontato di essere entrata in una libreriahahahaha e di aver fatto una figuraccia.

“Che figura di mer** raga. Di solito non entro mai, raramente, ultimamente le sto frequentando, nell’ultimo anno ecco, se devo essere sincera. Entro poco nelle librerie e quando lo faccio sono molto decisa, so già quello che voglio. O perché me lo consigliano o perché me ne hanno parlato. Sono entrata in una libreria e ho detto ‘salve io vorrei un libro di psicologia che dice che l’essere umano si divide in sei parti’. Lei mi ha detto ‘guarda ti fermo subito, noi vendiamo solo libri di mare’. Cioè io non entro mai in libreria e ora libri di mare. Una libreria solo di libri di mare? Sono scioccata. Tu sapevi che questa libreria era solo di mare? Oddio effettivamente sapete come si chiama?”