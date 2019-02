Ieri sera in molti si sono chiesti se Giulia De Lellis fosse in platea all’Ariston o in hotel a Sanremo ad aspettare il suo Irama.

In realtà nessuna della due opzioni è quella giusta.

La nostra vulcanologa e storica era a casa sua a vedere il Festival insieme alla nipotina e alla sua famiglia.

Probabilmente l’esperta di studi gender arriverà a Sanremo nei prossimi giorni e io sono curiosissimo di vedere con quali look si presenterà all’Ariston.



GIULIA DE LELLIS DOVE SEIII???#Sanremo2019 — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 5 febbraio 2019

Io non sono pronto a vedere Giulia De Lellis seduta tra le file dell’Ariston. #Sanremo2019 pic.twitter.com/S2JYbLV6mW — Gemmona (@_gemmona_) 4 febbraio 2019

La cosa che mi fa più paura di #Sanremo2019 sono gli outfit di Giulia De Lellis seduta in platea. — eleonorap. (@eleoteque) 3 febbraio 2019

Giulia De Lellis a parte, il pezzo di Irama non è malaccio.

La ragazza con il cuore di latta

di F. M. Fanti – G. Colonnelli – F. M. Fanti – G. Nenna – A. Debernardi

Ed. Fonjka/Mamely Edizioni Musicali/

Warner Chappell Music Italiana – Cossato (BI) – Milano

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada