Antonella Mosetti ieri sera è stata una telespettatrice della seconda puntata di Live – Non è la d’Urso, dove nel match in merito alla chirurgia estetica era presente anche sua figlia Asia Nuccetelli (che Barbara d’Urso ha rinominato ormai da anni Nuccitelli con la ‘i’).

L’ex gieffina, dopo aver fatto vari complimenti alla figlia descrivendola come ‘bella e vera’, ha anche pubblicato due stories in cui ha messo a confronto Giulia De Lellis e Rosa Perrotta in una serie di scatti che vedrebbero il loro pre ed il loro post chirurgia.

Se Giulia De Lellis in passato ha però ammesso di essersi ritoccata le labbra con un po’ di punturine di acido ialuronico, la Perrotta ha sempre smentito ed anche nel confronto – scontro in ascensore con Karina Cascella, è rimasta ferma nella sua convinzione. Va beh.

“Io le auguro ogni bene del mondo ma lontano da me”

A quanto pare non si sono chiarite Rosa Perrotta e Karina Cascella #NoneladUrso@carmelitadurso @MediasetPlay pic.twitter.com/lMhxfGGKLJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 21 marzo 2019