Ieri sera Giulia De Lellis è stata una delle concorrenti vip del programma di Enrico Papi Guess My Age.

Quando Papi ha mostrato la foto di Lilli Gruber, la nostra Giuliona ovviamente non l’ha riconosciuta. L’ex fidanzata di Damante ha scambiato la conduttrice e giornalista di La7 per un’attrice ed ha detto che è ‘tutta tirata’.

“È tutta tirata questa Lilli, si è fatta delle… Si è tenuta bene. Si è tirata, non si può dire? Ma lei è un’attrice vero?”.

Devo dire che tra una gaffe e l’altra e qualche gag con Papi, Giulia se l’è cavata davvero bene. La De Lellis in programmi leggeri di questo tipo funziona e risulta anche simpatica. Potrebbero reclutarla come giurata per…



Continua la settimana delle stelle a #GuessMyAgeIt 😍

Non perdetevi le puntate VIP con ospiti come #AldaDEusanio, @MARCOCARTA85, #GiuliaDeLellis , @FedericaMasolin e @maramaionchi da lunedì a venerdì alle 20:30 su TV8 📺 pic.twitter.com/UpA3PRiUtV — TV8 (@TV8it) 7 gennaio 2019

#GuessMyAgeIt #guessmyage

Per Giulia De Lellis Lilly Gruber è un’attrice… pic.twitter.com/XzH72FrCnu — LE GIF DI TINA (@Gif_di_Tina) 9 gennaio 2019

Sulla Gruber: ‘È un’attrice lei, no?!’

GIULIA IO TI ADORO😂 #guessmyage — GƖᑌᒪƖᗩ  ⚜ 🎺 (@giul91) 9 gennaio 2019

una Giulia De Lellis sciolta ,spigliata ,che si divertiva, autoironica ! 😂😂

Ho notato una buona intesa tra Papi e Giulia che rendevano la puntata divertente.

Voto:#GuessMyAge pic.twitter.com/WKN8v09G2Z — Applenie (@applennie) 9 gennaio 2019

#guessmyage ho adorato la De Lellis stasera 🤗🤗spigliata, ironica e molto alla mano!!!si divertiva e si vedeva….bella puntata davvero 💃💃💃💃e su Papi che dire, sempre meglio💥💥💥💥 pic.twitter.com/NRnzWI2zys — Simona (@carasimona07) 9 gennaio 2019