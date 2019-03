I rumor erano veri, Giulia De Lellis e Irama non stanno più insieme. Poco fa il cantante ha annunciato la rottura. Il vincitore di Amici ha dichiarato che tra lui e la nostra vulcanologa è finita tempo fa, ma che resta in buoni rapporti con la sua ex.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni.2

Appena ho letto la notizia…



La reazione del web all’annuncio di Irama.

Per favore evitate di fare tweet dove chiamate “FANZ” le persone che al posto di farne un dramma hanno accettato la storia di Giulia e Irama continuando a sostenerlo al posto di criticarlo su tutto come hanno fatto alcune.

#damellis personalmente Giulia e Irama mi piacevano,vedevo lei felice,credo fosse un rapporto diverso rispetto a quello che aveva con Andrea,ma mi sembrava felice e mi dispiace, accetterò comunque ogni sua decisione futura e fidanzato futuro — Cristina (@Cristin84318151) 5 marzo 2019

“Giulia De Lellis e Irama si sono ufficialmente lasciati” Perché, sono mai stati insieme? Finito Sanremo, finito il business, come chiunque dotato di almeno un neurone aveva capito 😂 pic.twitter.com/JJ23tB22R5 — Noemi 🍺 (@iamnotaheroine) 5 marzo 2019

Ma in realtà a me pare che il caro Irama e Giulia fossero una coppia fino a non poco più di una settimana fa… — 🌸P I E N A🌸 (@xereexblue) 5 marzo 2019