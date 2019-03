Martedì scorso Irama ha annunciato la fine della sua storia con Giulia De Lellis. Il cantante di Amici ha dato la notizia senza svelare il motivo della rottura.

“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni.2

Ieri il settimanale Chi ha anche pubblicato le foto di un incontro segreto tra Giuliona e Andrea Damante.

“Cosa ci facevano l’influencer e il deejay veronese nello stesso hotel? Ecco le foto esclusive dell’incontro dei due ex nel cuore della notte. Chissà che cosa avrà da dire Irama. Nella prima foto si vede Andrea Damante di spalle mentre entra all’NH Hotel all’1:30 di notte.

[…] Nelle immagini che pubblichiamo, l’influencer ha rivisto di nascosto il suo ex Andrea Damante. Questo è successo a Milano all’hotel NH, tra l’una e le quattro di notte. Un orario inconsueto. Andrea è arrivato accompagnato da un autista, mentre Giulia era già lì. Un chiarimento? Un tè notturno? O semplicemente un ritorno di fiamma? Di certo c’è che la coppia è stata già sorpresa, secondo le nostre fonti, anche a Mantova, a fare shopping. Colpi di scena in arrivo dunque.”

Adesso arriva lo scoop di Spy, che svela l’incontro in un lussuoso hotel parigino, tra la modella Victoria Stella Doritou, ex del tronista Andrea Zelletta e Irama.

“Il settimanale Spy rivela, nel numero in edicola da venerdì 8 marzo, un dettaglio inedito, ma importante, sulla rottura tra Giulia De Lellis e Irama, rottura comunicata ufficialmente dal rapper con un post su Instagram datato 5 marzo. La sera prima, però, Irama si trovava a Parigi a cena nel lussuoso Hotel Costes con la modella Victoria Stella Doritou (ex del tronista Andrea Zelletta). Una vicenda di cui la De Lellis non era al corrente. Spunta quindi un’altra donna nella inaspettata fine della love story tra l’influencer e il nuovo idolo dei giovani.”

Solo a me puzza tutto di…



E se Pietro Tartaglione avesse ragione?

“Giulia De Lellis e Irama si sono ufficialmente lasciati” Perché, sono mai stati insieme? Finito Sanremo, finito il business, come chiunque dotato di almeno un neurone aveva capito 😂 pic.twitter.com/JJ23tB22R5 — Noemi 🍺 (@iamnotaheroine) 5 marzo 2019