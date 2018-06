Al giorno d’oggi possiamo offenderci, possiamo picchiarci, possiamo minacciarci, ma se arriviamo a smettere di seguirci su Instagram vuol dire che la questione è davvero grave. Ne sanno qualcosa Giulia De Lellis e Ignazio Moser che hanno reciprocamente tolto il follow l’una all’altro.

A svelare il motivo di tale decisione è stato il settimanale Nuovo TV:

“I beninformati dicono che Andrea Damante e Ignazio Moser siano particolarmente complici quando escono per divertirsi. Per le malelingue, Damante potrebbe portare il fidanzatissimo Moser sulla cattiva strada. Così la De Lellis – per marcare le distanze e avvertire Cecilia – ha deciso di tagliare i rapporti con Ignazio”.