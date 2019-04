Da quando si è lasciata con Irama, Giulia De Lellis è stata vista più volte con Andrea Damante. Secondo gli ultimi rumor i due sarebbero una coppia a tutti gli effetti, ma la nostra vulcanologa ha smentito queste voci.

In una serie di storie, Giuliona ha detto di non essere fidanzata con Damante (e con nessun altro ragazzo).

“Sapete che ieri ho fatto un’intervista aperta al pubblico per Effe. Quindi c’erano giornalisti, i miei ragazzi e le mie ragazze. Gente che mi conosceva di più e chi mi conosceva meno. Ho apprezzato tantissimo una cosa. Nessuno mi ha fatto domande, che erano aperte, sulla mia vita personale. Sapete che è un periodo un po’ particolare e solitamente si sente spesso dire che c’è eccessiva curiosità. Ci si lamenta della troppa curiosità riguardante le vite private o il fatto che nessuno riesce a rispettare determinati momenti. Invece devo dire che ieri sono riusciti e siete riusciti a rispettare questo mio momento ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Siccome si tende sempre a far presente sul web quanto non ci sia il rispetto per determinati momenti, ieri invece mi hanno davvero rispettato. Mi ha fatto tanto piacere e dunque volevo ringraziarvi perché è stato bello.”

Un’ultima cosa, oltre il fatto che volevo ringraziarvi per questa cosa qui, che non è scontata anzi. Volevo dirvi che come sempre, quando e se mai dovessi fidanzarmi, sarò molto felice di parlarvene io stessa. Per ora sto molto bene così.”