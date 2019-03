Visualizza questo post su Instagram

Il settimanale “Chi”, nel numero in edicola da mercoledì 13 marzo, pubblica le clamorose immagini esclusive del nuovo capitolo dell’eterna storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo che, nel numero scorso il settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva fotografato il deejay mentre entrava di notte nell’hotel milanese della star di Instagram, questa settimana “Chi” pubblica, invece, le prove che tra i due ex fidanzati è riscoppiata la passione. Giulia e Damante sono stati infatti fotografati nella casa di lui e, nelle foto esclusive che vedrete da domani in edicola, il bacio che dimostra inequivocabilmente come la loro storia, conclusasi la scorsa primavera dopo due anni, è tornata a sbocciare con rinnovata passione. #spysee @alfosignorini @chimagazineit