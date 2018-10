Due settimane fa il settimanale Chi ha confermato il flirt tra Giulia De Lellis e Cristiano Iovino.

Adesso però è Nuovo a lanciare un vero scoop, secondo il magazine di Riccardo Signoretti la vulcanologa e il suo ex Andrea Damante si sarebbero baciati.

Pare che Andrea abbia baciato Giulia De Lellis nel privé di un locale milanese, ma sempre Nuovo aggiunge che la ragazza sta uscendo ancora con Cristiano (ex di Sabrina Ghio).

“Giulia rivede il suo storico ex in una nota discoteca. […] La De Lellis bacia Damante, però poi esce con un altro. Un passo indietro e uno avanti per Giulia De Lellis. La giovane è stata avvistata con il suo ex storico Andrea Damante. In un noto locale di Milano, i due si sono appartati al buio nel privé, forse in nome dell’affetto che ancora li lega e ci è anche scappato un bacio. Peccato però che la ex gieffina sia stata pizzicata insieme ad una nuova conoscenza, Cristiano Iovino, personal trainer ed ex fidanzato di Sabrina Ghio.

Chi di questi due maschi riuscirà a fare breccia nel cuore di Giulia. I giochi sono aperti”.