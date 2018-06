L’anno del mai di cui parlava Giulia De Lellis è arrivato, infatti ieri l’ex corteggiatrice ha passato tutta la giornata insieme ad Andrea Damante.

I due ragazzi sono stati avvistati in un Autogrill a Treviso e poche ore dopo dei fan li hanno visti in un bar di Verona.

Molti sono convinti che la vulcanologa abbia perdonato Andrea e che stia segretamente provando a rifrequentarlo, per vedere se le cose possono ancora funzionare.

Il magazine Spy però ci fa sapere che la De Lellis e Damante si sono visti per motivi professionali.

Pare infatti che Andrea e Giulia siano ancora legati a dei contratti firmati mesi fa e che siano andati a Trento per una riunione di lavoro con un’agenzia.

Sarà, anche se secondo me c’è qualcosa di più che delle ‘questioni professionali’.

Le ultime dichiarazioni di Andrea su Giulia De Lellis.

“Abbiamo vissuto due anni dentro a una bolla, non siamo mai stati soli. Abbiamo avuto troppa gente addosso pronta a dirci che cosa fare, dove andare […] Siamo giovani e un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non sapere fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto. E’ partita un’onda fortissima che ci ha separato. E siamo esplosi.

Provo dolore per la fine di questa storia. Io posso dire senza dubbio di amare ancora Giulia e lei lo sa bene, ne sono sicuro. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l’uno per l’altra. Dagli sbagli non sempre restano le macerie, può nascere anche il bene. […] Non sono perfetto, ho commesso degli errori, sono umano. La colpa è stata solo mia.”



Fonte: TGCOM