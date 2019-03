“Andrea Damante bacia Giulia De Lellis: è la prova del loro ritorno di fiamma. Il deejay e l’influencer erano stati legati per circa due anni, ma si erano lasciati, forse a causa di un tradimento. Eccoli nella nuova abitazione del deejay (una casa bellissima con un salone che affaccia sulla strada) mentre si baciano. Andrea aveva scelto Giulia nel 2016 a Uomini e donne, ma si erano lasciati, si dice per un tradimento, nella primavera del 2018. La scorsa estate un primo tentativo di riconciliazione, documentato da “Chi”, poi la storia di Giulia con Irama, e ora il colpo di scena. Un Damante è per sempre.”