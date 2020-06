A settembre partirà la quinta edizione del Grande Fratello Vip e il mese scorso ha iniziato a circolare un rumor sul cast del reality. Stando alle voci di corridoio Alfonso Signorini vorrebbe far tornare nella casa più spiata d’Italia Andrea Damante e arruolare Giulia De Lellis come opinionista. I diretti interessanti non hanno né smentito né confermato questa notizia.

Adesso a gettare benzina sul fuoco di questo rumor è arrivato Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto che probabilmente l’ex tronista e Giuliona faranno parte del GF Vip e saranno un unico concorrente.

“La prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe essere incentrata sull’amore e sulle coppie. Tra i concorrenti spiccano una delle coppie più amate della Tv e del web: Giulia De Lellis e Andrea Damante, i quali parteciperebbero come unico concorrente”.

Mi auguro che Signorini riesca a convincere la coppia, perché sono sicuro che la gelosia di lei potrebbe regalarci delle grandi soddisfazioni. Purtroppo ho qualche dubbio che alla fine i due entreranno in casa, perché stare chiusi mesi in un reality significa perdere molte serate (per lui) e sponsorizzazioni e contratti con aziende (per lei).



Giulia De Lellis e Andrea Damante: i video dei loro GF Vip.

Giulia e Andrea sono la vita😍#GFvip pic.twitter.com/FTYIVUsDRk — This Town (@Real_MrsHoranx) October 3, 2016

Giulia c’è una sorpresa per te… ricordi il numero di Andrea vero? 🤔 #GFVIP pic.twitter.com/wbrkgPrVq1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2017