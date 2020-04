Giulia De Lellis oggi pomeriggio ha realizzato una diretta Instagram con Simona Ventura e fra una chiacchiera ed un’altra hanno – ovviamente – parlato anche di Andrea Damante.

“Io sono una tipa troppo istintiva, ma non voglio avere nessun tipo di pensiero guardandomi indietro un giorno. Voglio capire perché sento alcune cose. Voglio vedere che succede. I ragazzi che ci seguono sono un sacco curiosi di capire cosa sta succedendo. Io lo dico sempre, un giorno vi racconterò un’altra storia. Non dico che scriverò un altro libro, non lo so magari sì. Per adesso voglio capire”.

Giulia ha poi continuato:

E ancora:

“Io sto passando la quarantena con Andrea [Damante, ndr], una mia amica e la mia famiglia. Andrea non è che lo volevo nascondere, però volevo tenerlo un attimo per me. Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso e poi fatto pace. Adesso stanno facendo pace. Le buone intenzioni ci sono. Voglio stare serena e sto cercando un po’ di capire queste cose che per un po’ avevo lasciato da parte perché mi appesantivano, non mi facevano stare bene”.