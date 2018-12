Giulia De Lellis ieri si è sentita una regista di Netflix e su Instagram ha caricato circa 300 Storie (una per ogni giorno dell’anno) per ripercorrere questo 2018 giunto ormai al termine.

Arrivata a maggio, l’esperta di tendenze ha caricato un selfie con una maglia rosso nera con scritto “Le corna fanno dimagrire #BestDieta 2018“.

“Sapete che sono una ragazza diretta che va dritta al punto e mi sembra giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Ve lo dico perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso e per questo motivo, dopo aver condiviso tutte le esperienze belle con voi, vi dico anche questo. Ovviamente i panni sporchi si lavano in casa […] ma non aveva senso continuare a far finta di nulla. Posso dirvi che secondo il mio punto di vista è che quando una relazione finisce è sempre colpa di entrambi”.