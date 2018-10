Giulia De Lellis una di noi. La vulcanologa più famosa d’Italia ha commentato la chiacchieratissima acqua firmata da Chiara Ferragni. Giuliona ha detto di non aver provato la preziosa acqua della moglie di Fedez ed ha aggiunto che non spenderebbe mai 8€ per una bottiglia, perché non può permetterselo.

“La sua acqua? Non l’ho assaggiata, immagino sia di ottima qualità. Io personalmente non spenderei mai 8 euro per una bottiglia d’acqua perché non posso permettermelo. Né lancerò mai una mia linea di “acqua De Lellis“, o promuoverò un marchio di alcolici, dato che sono astemia”.

Che non voglia spendere 8€ è comprensibile, ma che non possa permetterselo…