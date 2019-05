Giulia De Lellis è descritta da molti come un’esperta di look ma oggi, nella giornata più folle per gli amanti della moda, ha commesso una serie di scivoloni uno dietro l’altro, commentando proprio le star sul tappeto rosso del Met Gala.

L’evento benefico quest’anno aveva come tema il ‘camp’ ovvero il trash che incontra il kitsch ostentato con orgoglio, ma a quanto pare nessuno ha avvertito la nostra vulcanologa preferita dato che ha recensito positivamente solo i look più eleganti (e quindi proprio fuori tema).

“Tu puoi tutto ma questo non mi piaceva” – ha commentato criticando il look proposto da Kylie Jenner – “Lei si è trovata un po confusa” ha scritto in merito all’abito-candelabro di Katy Perry, “Un errore sicuramente” il dettaglio sul volto della modella Emily Ratajkowski, “Lei è totalmente fuori ma adoro il suo coraggio” ha detto in merito a Lady Gaga ed infine “Io non mi sarei mai vestita così” ha chiosato su Gigi Hadid.

Fra le promosse Blake Lively “sempre una delle più giuste” con tanto di foto presa dal red carpet del Met Gala dell’anno scorso.

Blake, infatti, quest’anno (felicemente incinta del suo Ryan Gosling) non si è neanche presentata all’evento.

Qualcuno avverta la De Lellis.



Giulia De Lellis dall’alto della sua ignoranza avrà capito il tema del met o vuole un disegno? pic.twitter.com/qwlldvfV11 — Lau. (@hazzaswarrior) 7 maggio 2019

Giulia De Lellis che commenta gli outfit del met definendo fuori luogo quelli più eccentrici e invece bellissimi quelli più classici si dimostra sempre la solita capra. Vatti a cercare il significato di camp scema. In foto esempio di de lella che vive su un pianeta tutto suo pic.twitter.com/StgBYLbZTw — G (@blondebutstupid) 7 maggio 2019

Grazie Giulia De Lellis, tu si che hai capito il vero spirito del #MetGala, sempre sul pezzo — Heung Min Sab (@SabinoDinielli) 7 maggio 2019