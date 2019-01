Ferme tutte b!tches, oggi abbiamo una vincitrice: Giulia De Lellis!

Regia il bollino CHOC, grazie.



“Allora ragazzi, devo dirvi assolutamente una cosa. Una cosa che scioccherà alcuni di voi. Un periodo della mia vita che avevo completamente rimosso, ma molto importante. Io ho mentito a tutta Italia, proprio a tutti in tv e sui social. Io ho detto ‘non ho mai letto un libro’. In realtà io un libro l’ho letto, anzi due. Ok, non avrò letto chissà quante pagine, chissà che dimensioni. Però ho letto un libro che a me è piaciuto tantissimo, forse perché era piccolo, perché era rosa. The Little Pink Book, e più che un libro è una piccola guida. Il primo che ho letto è stato sulle borse. Quando ho scoperto quello delle scarpe ho letto anche quello”.

La nostra storica, vulcanologa ed esperta di studi gender, da oggi è anche critica letteraria.Giuliona ieri sera in una serie di storie CHOC ha detto di aver mentito a tutta Italia. La De Lellis infatti ha rivelato di essersi ricordata di aver letto non uno, ma ben due libri.

Giuro che quando ha detto “non avrò letto chissà quante pagine” e “mi è piaciuto forse perché era piccolo e rosa” ero così davanti al pc…

Ecco il famoso De Littel pinc buc…



“Se mi voterebbero se dovessi candidarmi alle elezioni? Secondo me sì, potrei farlo, perché no. Potrei farcela. […] Non leggo libri, non mi entusiasma l’idea. io vorrei anche leggere. Io i libri però li compro però non li leggo. Ci provo, però mi annoiano i libri. Ammetto, è vero che sono entrata in libreria e non sapevo cosa fare, è successo. Però un libro l’ho letto in quinta elementare. In quinta elementare la mia dolce maestra Teresa mi ha letto Il Piccolo Principe, che è un libro che mi è rimasto nel cuore. L’unico libro che sono riuscita a terminare, sempre con la maestra Teresa. Di recente mia sorella me l’ha anche regalato e mi ha detto ‘se leggi solo questo almeno lo hai’. Se scriverò mai un libro? Magari, potrebbe essere un’idea”.