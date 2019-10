Giulia De Lellis nell’arco della sua (breve) carriera extra-televisiva è stata una modella (per Tezenis), una stilista (per la sua linea di costumi), una beauty guru (per la sua linea di trucchi), una scrittrice (per il suo libro sulle corna) ed ora anche un’attrice per quella che è a tutti gli effetti la prima webserie prodotta da Maria De Filippi.

La prima puntata della webserie (che si intitola Una Vita In Bianco) uscirà su WittyTv il prossimo 22 ottobre e fra i protagonisti, oltre Giulia De Lellis, troviamo anche Ludovica Bizzaglia e Luca Turco già visti nella soap opera Un Posto Al Sole.

“DAL 22 OTTOBRE su Wittytv.it #UnaVitaInBianco: la prima web series con Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia e Luca Turco! #StayTuned 😎”

Ecco una breve anteprima:

Sono già in overdose di trash.