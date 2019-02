Ieri sera Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso, lui però non si è presentato ed ha spiegato le ragioni del ‘no’ al padre della ragazza.

Alla valanga di critiche social si è unita anche Giulia De Lellis, che ha criticato duramente il ragazzo. Secondo la vulcanologa, Andrea non era interessato a Teresa, ma aveva altre intenzioni.

“Sì ragazzi, è successo veramente. Testimone io che ero lì. Lui non ha avuto nemmeno un minimo di rispetto. Ma non solo per lei, per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro, per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa che conosce da 6 mesi. Non ha avuto rispetto o palle per presentarsi e dire quello che pensava davanti a tutti. Ma chi ti crede Andrè?!

Mi dispiace perché ho conosciuto Terry e posso dire che è una ragazza proprio, non se lo meritava. Però le ho detto che si è scansata un fosso. Andrea Dal Corso a me non mi piaceva minimamente, ma zero. Quindi mi dispiace perché poteva finire meglio, ma tanto se doveva finire con uno così, allora è meglio il no. Che gente che circola. Questi finti principi. Il sesto senso femminile non sbaglia mai. Non mi ha ingannata.

Lui è un paracu*o che aveva chissà quali intenzioni. Lui ha fatto una figura di mer*a. Non chiediamoci perché. A lei è andata di lusso così senza di lui.”