Poche ore fa Giulia De Lellis si è scagliata contro i paparazzi di Chi, colpevoli di essere entrati in casa sua per fare le foto a lei e Iannone ed aver spaventato le sue nipoti.

Su Instagram qualcuno l’ha accusata di aver organizzato la paparazzata e la nostra vulcanologa ha perso la pazienza.

“Secondo te mi organizzo pure per farmi fare queste foto di mer*a o per spaventare le mie nipotine in vacanza? Quando li porto in tribunale ti faccio uno squillo vieni con noi. Non parlare se non sai, non essere limitata ca**o. Svegliati.”