Dopo il commento di Giulio Raselli, adesso anche Giulia Cavaglià ha parlato del presunto tradimento di Manuel Galiano. L’ex tronista ha detto che nonostante tutto sta bene e che non si strappa i capelli per nessuno, nemmeno per un uomo.

“Allora, buonasera. Sono un po’ di giorni che sono in modalità off-line almeno per quanto riguarda le cose che ho da dire. Vi chiedo semplicemente un po’ di comprensione. A me dà fastidio questo mangia mangia che c’è sui social, questa fuga di informazioni che spesso non riguarda la verità. Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò. L’unica cosa che ci tenevo a dirvi è che se non rispondo a tutte le vostre domande è perché è un momento un po’ così e vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi, ma certe cose uno deve un po’ somatizzarle, poi… Poi in generale, facendo più chiarezza, avrò anche qualche risposta in più anche io.

In generale mi state chiedendo in tanti come sto. Io sto bene, ho sempre una visione della vita positiva, però sono un po’ così. Ricordiamoci che io non mi strappo i capelli mai per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo”.