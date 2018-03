Ieri sera Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia ha fatto pesanti accuse a L’Isola dei Famosi artefice, secondo l’ex naufraga, di manipolare i giochi.

I naufraghi non potevano discutere di certe cose davanti le telecamere perché sarebbe stato per i cameraman lavoro sprecato, dato che avrebbero dovuto tagliare quelle parti.

“Raz Degan era favorito, da dentro lo notavamo tutti, era trattato diversamente. Lo abbiamo visto entrare nella capannina della produzione a rompere le scatole per tutte le cose di cui lui aveva bisogno. Una volta un capo-autore ci disse:“Ragazzi per favore smettetela di dire che favoriamo Raz perché tanto queste cose non ci servono, non le mandiamo in onda, non fa gioco a noi. Io non posso dire niente se lo share lo fa Raz che si mette uno contro tutti, è normale che la produzione dica ca**o quest’uomo mi sta facendo lo share buono, continuiamo su questa fila, sul fatto che Raz ammazzi tutti uno per uno e li faccia cadere come birilli“.