“Nella prossima udienza del 3 ottobre si deciderà in che veste processuale ascoltare Silvio Berlusconi e l’eventuale data in cui potrà essere ascoltato”. Lo ha annunciato il Presidente della Corte d’assise d’Appello di Palermo Angelo Pellino durante l’udienza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. La difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri aveva citato nelle scorse udienze l’ex premier. La difesa di Berlusconi, però, ieri ha fatto pervenire alla corte un certificato in cui annuncia il “legittimo impedimento” per motivi istituzionali e in un altro certificato la conferma dell’iscrizione nel registro degli indagati di Berlusconi per le stragi mafiose del 1993.

