Giudice Zanon e l'auto blu usata dalla moglie: nessun peculato, chiesta l'archiviazione

Roma. Chiesta l’archiviazione per il giudice Zanon. La Procura di Roma ha chiesto al gip di archiviare il procedimento che vede indagato il giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon per peculato d’uso in relazione all’utilizzo improprio dell’auto di servizio da parte della moglie, per trasferimenti in città e trasferte fuori Roma, in assenza del marito.

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo ha motivato la sua richiesta tenendo conto della nota con la quale la Consulta ha comunicato che è solo dal 21 marzo scorso che è entrato in vigore il nuovo regolamento che non prevede più l’uso a terzi (consentito prima di quella data secondo l’interpretazione vigente) dell’auto blu che viene assegnata ai giudici.

Il 13 marzo scorso Zanon, dopo che la Consulta aveva respinto le dimissioni, aveva deciso di sospendere la sua partecipazione ai lavori della Corte. “Sono sereno e conto di poter dimostrare l’assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato. Tuttavia per rispetto dell’etica istituzionale e della funzione che ricopro, nonché per il rispetto che porto verso il Presidente della Corte Costituzionale, ho ritenuto di presentare le mie dimissioni”.

rep Approfondimento Auto blu, no della Consulta alle dimissioni del giudice di LIANA MILELLA



L’ipotesi dell’accusa era che l’auto con autista e i relativi buoni benzina destinati a lui sarebbero stati usati per finalità non di servizio. Zanon, avrebbe messo a disposizione di sua moglie Marilisa D’Amico, ex consigliera comunale Pd a Milano, l’automobile di servizio. In particolare, secondo l’ipotesi della procura, la donna avrebbe utilizzato l’auto quando il marito era assente per due anni, due settimane al mese per trasferte a Forte dei Marmi, Siena, pick up in aeroporto o in stazione e trasferimenti in città.

Ora la richiesta di archiviazione.