Le scuse di Ribery

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha squalificato per tre giornate Franck Ribery. Il 36enne attaccante francese della Fiorentina è stato punito per il comportamento avuto domenica al termine della partita persa in casa contro la Lazio. Ribery, che era stato sostituito da Montella al 29′ della ripresa, ha spinto due volte il guardalinee ed è stato espulso dall’arbitro Guida. Ribery è stato squalificato “per avere, al termine della gara (contro la Lazio, ndr), sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonchè in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS)”. Il giocatore, che ha ricevuto anche un’ammenda di 20 mila euro, salterà le partite con Sassuolo, Parma e Cagliari e tornerà a disposizione per la sfida contro il Verona del 24 novembre.Il giudice sportivo ha fermato per un turno anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, espulso “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un’espressione intimidatoria”.

In mattinata Ribery si era scusato con un messaggio sui social: “Mi dispiace molto per ieri sera. Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perchè a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perchè sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l’attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme”.