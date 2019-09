Un turno a Reina

Non solo la sconfitta interna, il Napoli paga il ko con il Cagliari anche con lo stop inflitto a Kalidou Koulibaly. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro al difensore senegalese espulso nel finale di gara per “avere, al 43° del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irriguardoso, rivolto del direttore di gara un’espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di gioco dopo la conseguenziale espulsione”. Ancelotti dovrà quindi fare a meno di Koulibaly per i match contro Brescia e Torino. Per il tecnico del Napoli scatta l’ermegenza in difesa: domenica contro il Brescia oltre a Koulibaly mancherà anche l’infortunato Maksimovic ed è out anche Tonelli. Al fianco di Manolas giocherà Luperto.

Una giornata di stop e una multa di 5.000 euro, invece, al portiere del Milan, Pepe Reina, “per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento e parole irrispettosi”. Un turno di squalifica anche per il difensore della Sampdoria, Jeison Murillo. Per quanto riguarda le società il giudice sportivo ha inflitto due ammende di 3.000 euro ciascuna al Brescia. Multe dello stesso importo anche per Lecce e Roma.