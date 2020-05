Dal tampone di Mattia, il ‘paziente 1’ che svelò l’ingresso dell’epidemia di nuovo coronavirus in Italia, “sono passati 3 mesi che sembrano 300 anni. Covid-19 ci ha traghettato da un pianeta a un altro e ancora non sappiamo se sul pianeta di prima ci torneremo mai”. Descrive un viaggio di sola andata verso un mondo nuovo Maria Rita Gismondo, a capo del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. E’ nel suo padiglione, il 62 in fondo al labirinto della storica struttura, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive insieme allo Spallanzani di Roma, che il campione arrivato da Codogno fu analizzato. “Lo processò una mia collaboratrice, la grande Valeria, che non credeva ai suoi occhi”, racconta Gismondo all’Adnkronos Salute.

