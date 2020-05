L’augurio d’obbligo è “speriamo di farcela“. Ma nel ‘D-day’ della fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia i timori non possono mancare: “Sento che le aziende che stanno ripartendo sono molto attente”, e almeno sulla carta “tutti hanno capito che non attenersi alle misure di sicurezza significa farsi del male”. Sono però “i trasporti pubblici” la “grossa preoccupazione” di Maria Rita Gismondo, che nei laboratori di Microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano il dramma Covid-19 l’ha visto nascere e in quel padiglione 62 continua a passare i suoi giorni. E’ lì che di prima mattina risponde anche oggi: dobbiamo attenderci una risalita fisiologica dei contagi? “Sì, è probabile che ci sia un’inversione di rotta. Ma intervenendo tempestivamente – rassicura – non ritorneremo al punto zero”.

