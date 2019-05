Di fronte allo stupore di tutti, ha tagliato per primo il traguardo della quarta edizione record de ‘Il Giro in A1 Panoramica’, a Barberino di Mugello (Firenze), Alessandro Veringa, piccolo campione della Asd Castiglionese di Castiglione di Pepoli (Bologna), che ha soltanto 11 anni. Dietro di lui altri 1200 cicloamatori che hanno esaudito il sogno proibito di correre in autostrada, grazie al ‘Il Giro in A1 Panoramica’, iniziativa organizzata da Autostrade per l’Italia pensata per unire la bellezza del paesaggio dell’Appennino a un’idea del ciclismo come esperienza accessibile a tutta la famiglia.

Fonte