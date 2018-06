Fiesta colombiana al Giro d’Italia under 23. Nella quarta tappa con arrivo ai 1744 metri del Passo Maniva, vince Alejandro Osorio (Nazionale Colombiana) che chiude mano nella mano con il compagno di squadra Daniel Munoz dopo un’azione straordinaria in salita. Terzo lo svizzero Gino Mader (Iam Excelsior), l’unico in grado di rovinare l’enplain tricolor, anticipando Cristian Munoz. Un dettaglio nel trionfo della Nazionale colombiana che festeggia anche la maglia rosa di Osorio, avanti di pochi centesimi sull’austriaco Wildauer nella generale, e si dimostra ancora una volta eccellente quando si tratta di formare i migliori scalatori: da Quintana a Herrera, passando per Uran, Lopez e Bernal. Campioni celebrati in tutto il mondo o indispensabili gregari per le vittorie dei capitani.

Nella tappa che segna una parziale svolta al Giro d’Italia under23, classifica più corta e tanti volti nuovi, faticano gli italiani. Il migliore è Samuele Zoccarato (General Store), settimo a 17 secondi dall’accoppiata colombiana e protagonista di una lunga fuga a inizio gara insieme ad altri otto ciclisti, mentre in classifica generale il più vicino alla maglia rosa è Alessandro Covi (Team Colpack) con 21 secondi di ritardo. Un distacco relativo, considerando che mancano ancora sei gare, le salite più dure e la cronometro finale ma per avvicinarsi ai primi bisognerà sfruttare ogni occasione. A partire dalla durissima tappa di domani: 128 chilometri da Darfo a Dimaro Folgaria con due gran premi della montagna di prima categoria, i più impegnativi, sul Passo del Tonale e all’arrivo (differita dalle 17:30 su Repubblica Tv Sport).