La quarantena ha spinto molte persone ad impiegare il proprio tempo in progetti artistici amatoriali e se ieri ho dato spazio alla web serie LGBT di Luca Carano (con protagonista Federico Cesari di Skam Italia e Matilda de Angelis) oggi vi parlo di un’altra web serie a tinte rainbow, Girls Like You di Rosy Di Carlo, che vede protagonista l’ex gieffina Veronica Satti.

Rosy Di Carlo oltre ad essere autrice è anche l’attrice che interpreta Elena (con l’accento sulla seconda E) e recentemente è stata vista (in replica) anche a Ciao Darwin in qualità di rappresentante del portale Diva & Lesbica nella puntata Gay Pride contro Family Day.

Veronica Satti invece è la figlia di Bobby Solo nonché ex gieffina di Barbara d’Urso. Archiviata la relazione con Valentina (la ragazza che abbiamo visto al GF con lei), recentemente ha dichiarato via Instagram di aver trovato una ‘congiunta’ per passare la fase due della quarantena.

La web serie a tinte lesbo vede infatti Elena (Rosy Di Carlo) e Chloe (Veronica Satti) ritrovarsi per un progetto scolastico per una settimana intera.

“Elena e Chloe frequentano la stessa facoltà ma non si sono mai notate, per uno strano caso si ritrovano a dover studiare il comportamento di un pesce rosso per sette giorni di fila. Sette giorni possono cambiare la vita di due persone?”.

Ecco il video: