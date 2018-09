Giovinazzi alla Sauber: farà coppia con Raikkonen

(Fotogramma/Ipa)

Antonio Giovinazzi correrà in F1 per la Alfa Romeo Sauber la prossima stagione. Ad annunciarlo è stata la scuderia che completa così la line-up per il 2019: assieme al pilota italiano ci sarà il finlandese Kimi Raikkonen.

“Quando da bambino mi chiedevano cosa volessi fare da grande la mia risposta era: il pilota di F1 – scrive Giovinazzi su Twitter – quello che sognavo da bambino si realizza e dal prossimo anno avrò l’onore di essere pilota del team Alfa Romeo Sauber”.

“Mi aspetta una nuova sfida da affrontare con impegno, passione e sacrificio, perché qualunque obiettivo si può realizzare quando sei disposto a dare tutto il tuo impegno e le tue energie. Io lo farò – assicura il pilota – Lo farò per tutte le persone che credono in me. Melbourne ci aspetta!”.