Li abbiamo conosciuti insieme al Grande Fratello 13, Giovanni Masiero e Andrea Cerioli però hanno sempre dimostrato di avere due caratteri molto diversi. I due ovviamente non hanno legato nella casa e pare proprio che in questi anni non siano rimasti in ottimi rapporti.

Poche ore fa Giovanni Masiero ha attaccato pubblicamente il Ceriolone.

“Questa mattina parlando con amici è uscito il nome di Andrea Cerioli ancora caldo caldo dalla puntata di ieri sera. Ho avuto modo di vedere qualche video e secondo il mio modesto parere l’Andrea percepito non è molto cambiato da quel giovane un po’ arrogante e calcolatore che ho conosciuto nel 2014. Tanto che non poteva esserci ruolo più naturale e azzeccato. (Tanto di cappello agli autori). Esce vincente per aver interpretato se stesso, ma dopo aver letto e ascoltato alcune cose mi chiedo se sia giustificato l’entusiasmo che ha suscitato.

È un bel ragazzo, è sicuro di sé , però e sottile il filo che passa dall’essere decisi a non farsi scrupoli sul fare commenti di cattivo gusto, vedi extracomunitari o ancora di più giocando con chi la vita l’ha persa. Quindi viva questa ondata di

trash legalizzato che ultimamente ha preso piede, può essere positivo se vissuto in maniera simpatica, come intrattenimento e magari sviluppare un senso critico. Mi preoccupo solo però che facendo così si supportano di conseguenza e incentivano

atteggiamenti e figure non propriamente da prendere da esempio. […] Io non volevo fare prediche, ok, viva la leggerezza, però ci sono certe cose che mi lasciano a bocca aperta.”