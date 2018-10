Mercoledì scorso Giovanni Masiero dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha attaccato Andrea Cerioli.

“Questa mattina parlando con amici è uscito il nome di Andrea Cerioli ancora caldo caldo dalla puntata di ieri sera. Ho avuto modo di vedere qualche video e secondo il mio modesto parere l’Andrea percepito non è molto cambiato da quel giovane un po’ arrogante e calcolatore che ho conosciuto nel 2014. Tanto che non poteva esserci ruolo più naturale e azzeccato. (Tanto di cappello agli autori). Esce vincente per aver interpretato se stesso, ma dopo aver letto e ascoltato alcune cose mi chiedo se sia giustificato l’entusiasmo che ha suscitato. È un bel ragazzo, è sicuro di sé , però e sottile il filo che passa dall’essere decisi a non farsi scrupoli sul fare commenti di cattivo gusto, vedi extracomunitari o ancora di più giocando con chi la vita l’ha persa. Quindi viva questa ondata di

trash legalizzato che ultimamente ha preso piede, può essere positivo se vissuto in maniera simpatica, come intrattenimento e magari sviluppare un senso critico. Mi preoccupo solo però che facendo così si supportano di conseguenza e incentivano

atteggiamenti e figure non propriamente da prendere da esempio. […] Io non volevo fare prediche, ok, viva la leggerezza, però ci sono certe cose che mi lasciano a bocca aperta.”

Stamani Masiero è tornato a punzecchiare il Ceriolone ed ha spiegato il motivo dei suoi attacchi. Secondo Giovanni, Andrea avrebbe seminato me*da e sarebbe anche un esempio non limpido, per questo non sopporta che la gente lo applauda.

“A me la vita ha regalato tanto, se non tantissimo, quindi invidie, complessi sono cose non non fanno parte di me. Io ho la mia famiglia, la mia attività. Se uno in passato ha seminato me*da, ha seminato me*da anche recentemente e adesso la gente lo applaude, io mi sento di dire qualcosa. Sarà che ho un’età, sono 33, ma volevo esprimere una mia opinione, lui è un esempio non limpido.”

Questa volta Andrea risponderà?