Ama la new wave dei Joy Division, venne scambiato per un cameriere messicano dal presidente Usa G.W. Bush e si ricorda perfettamente la prima puntata del programma che lo lanciò, ‘Ballarò’, che andò in onda il 5 novembre di 17 anni fa. Giovanni Floris, giornalista e conduttore di diMartedì, oggi si è raccontato a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, spaziando su diversi temi. Il 5 novembre del 2002 andava in onda la prima puntata di ‘Ballarò’. Si ricorda quel giorno? “Certo. Come ospiti c’erano Fassino, Boeri, Sabatini e Barberis della Fiat, che era vestito esattamente come me, con uno spigato”.

Fonte