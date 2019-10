Giovanni Conversano è stato un fiume in piena nell’ultima intervista rilasciata a FanPage fra una frecciatina a Serena Enardu, una a Pago ed una anche anche al tentatore Alessandro Graziani.

Dopo oltre un decennio di silenzio, infatti, Giovanni ha potuto togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro quell’ex ingombrante che l’ha sempre accusato di averla tradita.

“Non ho mai detto che Serena Enardu mi ha tradito, era lei che lo diceva di me, mentendo. Non l’ho mai tradita e non ho mai rivelato il motivo che ci ha spinto a lasciarci perché mi ritengo un uomo. […] Tra l’altro, quando mi ha lasciato lo ha comunicato prima ai giornali, una modalità che trovo di una scorrettezza incredibile. Eppure ogni colpa è ricaduta su di me. Mi fa piacere che 12 anni dopo le cose siano andate come sono andate, così anche gli spettatori hanno avuto modo di capire. […] Alessandro Graziani? Certo che le piace, Serena è sempre stata sensibile agli uomini palestrati.”

Conversano ha poi tirato una frecciatina ad Alessandro alludendo al fatto che il prossimo anno lo troveremo sul trono di Uomini e Donne.

“Serena ha interesse a far durare la sua storia con Alessandro per salvare la faccia. Bisogna vedere lui cosa ne pensa. Non lo conosco ma non mi sconvolgerebbe nulla. Lui faceva il tentatore, era il suo ruolo. Bisogna capire se sta continuando a interpretare un ruolo, magari per ritrovarsi sul trono tra un mese.”

Mentre su Pago ha dichiarato:

“Non ha senso perseverare se non si hanno figli in comune o un progetto di vita serio condiviso. Non mi è piaciuto”

Un bel caratterino, eh.