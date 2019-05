Sara Varone, Alfonso Signorini ed ora anche Giovanni Ciacci: anche il volto di Detto Fatto, come gli altri suoi colleghi citati, è stato una “Pamela Prati” che si è innamorato online di uno sconosciuto mai incontrato dal vivo.

Al contrario dei citati, però, l’uomo di Ciacci esiste davvero e non è uno dei tanti “Coppi”, bensì un carcerato (etero!) rumeno cresciuto ad Ostia che sconta una pena dietro le sbarre in Austria.

“Qualche tempo fa, durante un trasloco, apro Facebook e trovo un messaggio di un ragazzo bellissimo. Una sorta di Fabrizio Corona: tatuato e affascinante – confessa Giovanni Ciacci a Il Fatto Quotidiano – Questa persona inizia un corteggiamento serrato via messaggistica privata: giorni, giorni e giorni di messaggi. Mi parla di sé: della sue origini rumene, della sua infanzia ad Ostia, del fatto che si trovasse in Austria con l’impossibilità di muoversi. Una tiritera che è andata avanti un bel po’, finché non mi dice di essere eterosessuale e di voler provare un’esperienza con me perché mi aveva visto in televisione. Questo ragazzo comincia a mandarmi messaggi, audio vocali e foto… anche a tinte hot. Insomma, mi corteggia a lungo e io alla fine cedo. Gli do il mio numero di telefono e gli propongo di vedersi a metà strada tra l’Austria, dove diceva di trovarsi, e Milano. Lì casca l’asino: mi dice di non poter uscire dall’Austria perché in realtà è carcerato lì. Non mi spiegavo come potesse avere internet e un telefono con cui comunicare. ‘Basta pagare e qui hai tutto’, mi risponde. Ho subito pensato di essere vittima di uno scherzo e volevo chiuderla lì, ma la curiosità mi ha portato a scrivergli ancora. Al che lui mi fa una proposta choc: mi propone di andarlo a trovare in carcere e di fare sesso in carcere con lui. ‘Basta pagare e le guardie chiudono un occhio, magari qualcuno ci riprende e ci divertiamo’, ha aggiunto. Io ero sempre più convinto che fosse uno scherzo, ma lui comincia anche a mandarmi dei video dalla cella. Era davvero un carcerato! Ho denunciato tutto alla polizia italiana, che ha segnalato la persona alle autorità austriache. Ma ci pensa cosa sarebbe potuto accadere se io fossi andato a trovarlo in Austria? Mi sarei ritrovato in un carcere con una persona sconosciuta, pronta a filmarmi: era una follia”.