Giovanni Ciacci archiviata l’esperienza a Ballando con le Stelle ha voglia di partecipare ad un nuovo reality show, preferibilmente il Grande Fratello Vip, come confessato a DiLei.

“La mia lite con Paola Caruso in tv? Ricordiamoci che le liti della televisione, restano in televisione. La vita reale è un’altra. Come le liti del Grande Fratello… Questo comunque è un mio pensiero, io non ho mai fatto il Grande Fratello. Se mi piacerebbe farlo? Sì, a me piacciono i reality”.