Giovanni Ciacci, andato via da Detto Fatto dopo anni di presenza fissa, dalla prossima stagione televisiva sbarcherà nella grande famiglia di Sky, più precisamente su Tv8, dove condurrà tutti i giorni il noto programma Vite da Copertina, che va in onda regolarmente dal 2016.

Il programma, che lo scorso anno conduceva Alda D’Eusanio, sarà completamente rinnovato nella forma ed ammiccherà ad un pubblico più popolare e meno di nicchia, dato che Giovanni Ciacci porterà in Sky tutto il suo bagaglio culturale di Rai Due: le perfide pagelle sui look delle star, gli approfondimenti, la parte social e addirittura le interviste. Per la prima volta, infatti, Vite da Copertina avrà in studio anche alcuni ospiti.

Al suo fianco ci sarà anche una donna, ma i casting per trovarla sono tutt’ora in corso: pare che abbiano sostenuto il provino già diverse attrici di teatro e delle comiche. L’ultima parola, ovviamente, pare spetti a Ciacci.

Dopo averli visti insieme in Non Ditelo A Ciacci voglio al suo fianco Cecilia Capriotti, sarebbe molto divertente.